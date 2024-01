Balade buissonnière et réalisation d’un herbier – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, vendredi 25 octobre 2024.

Balade buissonnière et réalisation d’un herbier – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25 14:30:00

fin : 2024-10-25 18:00:00

Avec une animatrice du CPIE, partez à la découverte des arbres du bocage. Elle vous aidera à les identifier par des jeux d’observation des feuilles et écorces. Emmenez votre panier pour la cueillette.

Chacun repart avec son herbier.

A 14h30 et 16h

Atelier sur réservation.

Supplément activité 2.50€/personne en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie musee.sainte-mere@manche.fr



