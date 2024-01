Atelier jus de pomme – Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, mardi 22 octobre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-22 14:30:00

fin : 2024-10-22 16:00:00

Venez découvrir comment les paysans pressaient les pommes autrefois pour faire le cidre.

Chacun pourra s’essayer au broyage et pressage des pommes.

Dégustation du bon jus obtenu.

Activité 2,50€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. Sur réservation.

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie musee.sainte-mere@manche.fr



