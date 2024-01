Atelier fabrication de café des années 40 – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, vendredi 30 août 2024.

Atelier fabrication de café des années 40 – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 16:00:00

fin : 2024-08-30

En lien avec l’exposition « Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale ».

Chacun participe à la réalisation de café de l’Occupation puis dégustation.

A 14h30 et 16h. Sur réservation.

Supplément 2.50€/pers en plus de l’entrée au musée.

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie musee.sainte-mere@manche.fr



