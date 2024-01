Exposition « Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale » Sainte-Mère-Église, dimanche 2 juin 2024.

Exposition « Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale » Sainte-Mère-Église Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-02 14:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Au-delà du célèbre 6 juin 1944, de l’opération militaire du Débarquement et des parachutages qui ont fait la réputation de Sainte-Mère-Eglise, la ferme-musée du Cotentin souhaite questionner le quotidien des civils dans

cette guerre et la période de la Reconstruction qui a suivi.

Après 6 années de privations, pénuries et rationnement de la Seconde Guerre mondiale, les civils font preuve de beaucoup d’ingéniosité pour réutiliser le matériel de guerre, tant avant qu’après le Débarquement allié. L’apport important de matières premières issues du Débarquement leur a permis de transformer et réutiliser ce matériel dans les fermes ou dans la vie quotidienne. Ainsi un casque devient mesure à grain, un étui de masque à gaz devient pot à lait, un parachute devient un chemisier…

Que nous racontent ces objets, témoins d’une période trouble et douloureuse pour les Normands, qui ont payé un lourd tribut pour la Liberté ?

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie musee.sainte-mere@manche.fr



