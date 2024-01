Atelier Le tour à bois cyclette – Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, lundi 22 avril 2024.

Atelier Le tour à bois cyclette – Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22 14:30:00

fin : 2024-04-22 18:00:00

Fabrique ton coquetier en pédalant ! Avec Paul Lecouvey. A 14h30 et 16h

Sur réservation.

Tarif 2.50€/enfant en plus de l’entrée au musée.

Fabrique ton coquetier en pédalant ! Avec Paul Lecouvey. A 14h30 et 16h

Sur réservation.

Tarif 2.50€/enfant en plus de l’entrée au musée.

.

Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie musee.sainte-mere@manche.fr



L’événement Atelier Le tour à bois cyclette – Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-01-21 par Réseau Sites et Musées