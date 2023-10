Soirée Halloween Sainte-Maure-de-Touraine, 31 octobre 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine,Indre-et-Loire

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine, en partenariat avec le Conseil des Enfants, vous invite pour une soirée Halloween. De nombreuses animations vous attendent : Concours de déguisements, Course de balais (apportez-le décoré !), Jeu de piste à travers le centre-ville, ….

Mardi 2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The town of Sainte-Maure-de-Touraine, in partnership with the Children’s Council, invites you to a Halloween party. There’s plenty to do: a masquerade costume competition, a broom race (bring your own decorated broom!), a treasure hunt through the town center, etc.

La ciudad de Sainte-Maure-de-Touraine, en colaboración con el Consejo de la Infancia, le invita a una velada de Halloween. Habrá un concurso de disfraces, una carrera de escobas (¡trae tu propia escoba decorada!) y una búsqueda del tesoro por el centro de la ciudad.

Die Stadt Sainte-Maure-de-Touraine lädt Sie in Zusammenarbeit mit dem Kinderrat zu einem Halloween-Abend ein. Zahlreiche Animationen erwarten Sie: Kostümwettbewerb, Besenrennen (bringen Sie ihn geschmückt mit!), Schnitzeljagd durch das Stadtzentrum, …

Mise à jour le 2023-10-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme