Rallye touristique guidé « Une journée très gourmande » entre Cormery et Panzoult, 27 avril 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

RDV avec votre voiture au point de départ puis laissez-vous guider et profitez ! Matinée (9h15): Petit déjeuner d’accueil dans la vallée de l’Indre qui, en plus de nous faire découvrir notre 1ère spécialité locale, nous offrira de magnifiques paysages..

Jeudi 2023-04-27 à 09:15:00 ; fin : 2023-04-27 18:30:00. 119 EUR.

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Meet with your car at the starting point then let yourself be guided and enjoy! Morning (9:15 am): Welcome breakfast in the Indre valley which, in addition to making us discover our 1st local specialty, will offer us magnificent landscapes.

¡Reúna su coche en el punto de partida y déjese guiar y disfrutar! Por la mañana (9h15): Desayuno de bienvenida en el valle del Indre que, además de presentarnos nuestra primera especialidad local, nos ofrecerá un magnífico paisaje.

Treffen Sie sich mit Ihrem Auto am Startpunkt, lassen Sie sich führen und genießen Sie! Am Vormittag (9.15 Uhr): Begrüßungsfrühstück im Tal der Indre, wo wir nicht nur unsere erste lokale Spezialität kennenlernen, sondern auch wunderschöne Landschaften bewundern können.

