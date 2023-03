Cabaret poétique, 14 avril 2023, Sainte-Maure-de-Touraine .

Cabaret poétique

Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

2023-04-14 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-14 19:00:00 19:00:00

Sainte-Maure-de-Touraine

Indre-et-Loire

.

La compagnie la Caravane des poètes vous propose un spectacle composé de poésies et de chansons.

Julie Autissier (comédienne, pianiste et chanteuse), Pauline Maharaux (comédienne) et Marie Poumarat (comédienne) vous proposeront de (re)découvrir le plaisir des mots et du partage en musique. Avec des jeux de mots et de langage, une belle soirée pour évoquer l’amour, l’humour, les voyages, la gourmandise, et les petits bonheurs de la vie.

+33 2 47 65 40 12

