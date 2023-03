Chasse aux oeufs Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine . La Municipalité organise, en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants (CME) sa traditionnelle chasse aux œufs. Les enfants devront retrouver trois œufs de couleurs différentes pour obtenir des chocolats. Une animation surprise leur sera également réservée ! Les membres du CME participeront à la distribution des sachets de chocolat et la Municipalité offrira un goûter. La Municipalité organise, en partenariat avec le Conseil Municipal des Enfants (CME) sa traditionnelle chasse aux œufs. Les enfants devront retrouver trois œufs de couleurs différentes pour obtenir des chocolats. Une animation surprise leur sera également réservée ! +33 2 47 65 40 12 http://www.sainte-maure-de-touraine.fr/actualite/397/chasse-aux-oeufs.html Mairie

