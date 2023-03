Conférence-débat « Sur les pas de Foulques Nerra » Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Sainte-Maure-de-Touraine

Conférence-débat « Sur les pas de Foulques Nerra », 18 mars 2023, Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine. Conférence-débat « Sur les pas de Foulques Nerra » Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

2023-03-18 15:00:00 – 2023-03-18 Sainte-Maure-de-Touraine

Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine . Conférence « Sur les pas de Foulques Nerra » par Christine Bremont d’Aremberg. Conférence « Sur les pas de Foulques Nerra » par Christine Bremont d’Aremberg. marylinenonet@wanadoo.fr +33 6 88 49 52 20 Amis du patrimoine de Ste-Maure de Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Sainte-Maure-de-Touraine Autres Lieu Sainte-Maure-de-Touraine Adresse Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire Ville Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Departement Indre-et-Loire Tarif Lieu Ville Sainte-Maure-de-Touraine

Conférence-débat « Sur les pas de Foulques Nerra » 2023-03-18 was last modified: by Conférence-débat « Sur les pas de Foulques Nerra » Sainte-Maure-de-Touraine 18 mars 2023 Indre-et-Loire Les Passerelles Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire Sainte-Maure-de-Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire