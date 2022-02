Sainte-Maure-de-Touraine aux couleurs du Mexique Château de Sainte-Maure-de-Touraine, 13 février 2022, Sainte-Maure-de-Touraine.

Sainte-Maure-de-Touraine aux couleurs du Mexique

le dimanche 13 février à Château de Sainte-Maure-de-Touraine

Sainte-Maure-de-Touraine se pare des couleurs du Mexique, et vous invite à découvrir ce beau pays, le dimanche 13 février de 10h à 12h et de 14h à 18h, au château de Sainte-Maure-de-Touraine. La Ville accueillera une exposition photo « Jour des morts » de la photographe tourangelle Sandra Daveau, l’occasion de découvrir cette tradition mexicaine. Cette exposition est prêtée par la Ville de Saint-Avertin. Des objets de l’artisanat mexicain seront également présentés. À 15h, Claudia Torres Castillo, professeur d’université et mexicaine d’origine, proposera la conférence « Les couleurs du Mexique », et évoquera son pays et ses coutumes, à travers les 5 sens. La journée se clôtura par un concert d’Angie St Pepito, musicien et compositeur, qui vous entrainera dans son pays d’origine. Pass vacinal et port du masque obligatoire.

Entrée libre, gratuit

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous fait voyager au Mexique à travers une exposition de photos et d’objets de l’artisanat mexicain, une conférence et un concert.

Château de Sainte-Maure-de-Touraine 1 rue du château 37800 sainte-maure-de-touraine Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-13T10:00:00 2022-02-13T12:00:00;2022-02-13T14:00:00 2022-02-13T18:00:00