Concert de soutien Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac, 23 septembre 2023, Sainte-Maure-de-Peyriac.

Sainte-Maure-de-Peyriac,Lot-et-Garonne

Suite à l’incendie du restaurant Les Deux Gourmands, David Chaves et son équipe se retrouvent dans une situation pénible, privés de leur outil de travail. Aussi, le groupe de Rock’n’ Blues EAGLE IV a proposé de se produire lors d’un concert et de reverser la totalité de la billetterie à notre restaurateur. Les associations Peyriacaises se chargeront de la billetterie, de la buvette et de la petite restauration qui y sera proposée. La municipalité met gracieusement le lieu à disposition. Ouverture des portes à 19 h 30, concert à 21 heures..

Sainte-Maure-de-Peyriac Salle polyvalente

Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Following the fire at Les Deux Gourmands restaurant, David Chaves and his team find themselves in a difficult situation, deprived of their work tools. The Rock?n? Blues band EAGLE IV offered to perform a concert and donate all proceeds from the ticket sales to our restaurant owner. The Peyriac associations will be in charge of ticket sales, refreshments and snacks. The municipality will provide the venue free of charge. Doors open at 7:30 p.m., concert at 9 p.m.

Tras un incendio en el restaurante Les Deux Gourmands, David Chaves y su equipo se encuentran en una situación difícil, privados de sus herramientas de trabajo. Entonces, el grupo de rock?n? Blues band EAGLE IV se han ofrecido a dar un concierto y donar todos los beneficios de la venta de entradas al propietario de nuestro restaurante. Las asociaciones Peyriac se encargarán de la taquilla, la zona de refrescos y el snack bar. La sala municipal estará disponible gratuitamente. Apertura de puertas a las 19.30 h, concierto a las 21.00 h.

Nach einem Brand im Restaurant Les Deux Gourmands befinden sich David Chaves und sein Team in einer schwierigen Lage, da sie ihre Arbeitsmittel verloren haben. Die Rock?n? Bluesgruppe EAGLE IV an, ein Konzert zu geben und den gesamten Erlös aus dem Kartenverkauf an unseren Restaurantbesitzer zu spenden. Die Vereine aus Peyriacais kümmern sich um den Kartenverkauf, den Ausschank und die kleinen Speisen, die angeboten werden. Die Gemeinde stellt den Veranstaltungsort kostenlos zur Verfügung. Türöffnung um 19.30 Uhr, Konzert um 21.00 Uhr.

