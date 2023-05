LA BALEINE ET L’ESCARGOTE de Max Lang et Daniel Snaddon Cinéma Saint-Jospeh Sainte-Marie-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Marie-sur-Mer LA BALEINE ET L’ESCARGOTE de Max Lang et Daniel Snaddon Cinéma Saint-Jospeh, 11 juin 2023 11:00, Sainte-Marie-sur-Mer. Royaume Uni ~ Animation ~ 2019 ~ 27min ~ Programme de courts-métrages Dimanche 11 juin, 11h00 1

Dans ce programme de courts-métrages, retrouvez les aventures d'une escargote, d'un têtard et d'un drôle de gnome. L'escargote part à la découverte du monde à dos de baleine, le têtard se démène dans sa marre jusqu'à devenir grenouille et Monsieur Gnome veut échapper au nuage au dessus de son transat.

Cinéma Saint-Jospeh
14 rue Notre Dame
44210 Pornic
Sainte-Marie-sur-Mer

