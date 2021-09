Sainte-Marie Eglise Sainte-Agathe Cantal, Sainte-Marie Sainte-Marie, pittoresque village dominant les gorges de la Truyère, abrite un riche patrimoine vernaculaire. Eglise Sainte-Agathe Sainte-Marie Catégories d’évènement: Cantal

le dimanche 19 septembre à 15:00

Sainte-Marie, pittoresque village dominant les gorges de la Truyère, se prête à la flânerie et à la découverte de son patrimoine vernaculaire, évoquant ainsi la vie quotidienne d’autrefois. L’église Sainte-Agathe, ornée d’un beau clocher à peigne typique de la région, abrite deux rares vitraux dessinés par Jean Cocteau. Poète, dramaturge, cinéaste, Cocteau s’est exprimé sur des supports variés dans les années 1950-60 : mosaïque, peinture murale, vitraux… Cette visite vous dévoilera les coulisses de la commande de ces vitraux et leur installation dans cet édifice cantalien. A proximité, la guide vous indiquera la vue sur le pont suspendu de Tréboul enjambant la Truyère (et qui “cache” un autre pont, médiéval, englouti par les eaux du barrage de Sarrans en 1934) ou encore les nombreuses cascades jalonnant la superbe vallée glaciaire de Brezons.

Sur inscription obligatoire (places limitées 25 places)

