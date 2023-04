La Réserve au crépuscule Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot, 28 juin 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot trouve sa place entre terre et mer. Venez découvrir l’ambiance des marais littoraux à la tombée de la nuit.

Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l’inscription. Jumelles conseillées..

2023-06-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-28 . .

Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



The National Nature Reserve of the Domaine de Beauguillot finds its place between land and sea. Come and discover the atmosphere of the coastal marshes at nightfall.

On reservation. Meeting point specified at registration. Binoculars recommended.

La Reserva Natural Nacional del Domaine de Beauguillot está situada entre la tierra y el mar. Venga a descubrir la atmósfera de las marismas costeras al anochecer.

Reserva obligatoria. Punto de encuentro especificado en la inscripción. Se recomiendan prismáticos.

Das Nationale Naturreservat Domaine de Beauguillot findet seinen Platz zwischen Land und Meer. Entdecken Sie die Atmosphäre der Küstensümpfe bei Einbruch der Nacht.

Nur mit vorheriger Anmeldung. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben. Fernglas empfohlen.

