Fête de la musique : conception d’un instrument naturel Lieu-dit Beauguillot, 24 juin 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Pour la Fête de la musique, venez concevoir un instrument en matériau naturel au cœur

de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot.

Nécessite l’utilisation de couteaux et de scies qui seront fournis. Sur inscription. Bottes obligatoires. Lieu de RDV donné à l’inscription..

2023-06-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Lieu-dit Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



For the Fête de la musique, come and design an instrument made of natural material in the heart of the

of the National Nature Reserve of the Domaine de Beauguillot.

Requires the use of knives and saws which will be provided. Registration required. Boots required. Meeting point given at registration.

Para la Fête de la musique, venga a diseñar un instrumento fabricado con materiales naturales en el corazón

de la Reserva Natural Nacional del Domaine de Beauguillot.

Requiere el uso de cuchillos y sierras que se proporcionarán. Inscripción obligatoria. Se requieren botas. Punto de encuentro indicado en la inscripción.

Entwerfen Sie für die Fête de la Musique ein Instrument aus natürlichen Materialien im Herzen des Naturschutzgebiets

des nationalen Naturreservats Domaine de Beauguillot.

Benötigt werden Messer und Sägen, die zur Verfügung gestellt werden. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Stiefel sind erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche