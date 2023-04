Découverte de l’estran de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot, 9 juin 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot comprend une partie terrestre et une maritime. Accompagné d’un agent de la Réserve, découvrez un milieu naturel peu connu : l’estran. Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l’inscription..

2023-06-09 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-09 . .

Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



The National Nature Reserve of the Domaine de Beauguillot includes a terrestrial and a maritime part. Accompanied by an agent of the Reserve, discover a little known natural environment: the foreshore. On reservation. Meeting point specified at registration.

La Reserva Natural Nacional del Domaine de Beauguillot incluye una parte terrestre y otra marítima. Acompañado por un agente de la Reserva, descubra un entorno natural poco conocido: la playa. Reserva obligatoria. Punto de encuentro especificado en la inscripción.

Das Nationale Naturschutzgebiet Domaine de Beauguillot besteht aus einem Land- und einem Seeteil. Entdecken Sie in Begleitung eines Mitarbeiters des Reservats ein wenig bekanntes Naturmilieu: den Estrand. Eine Reservierung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

