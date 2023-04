Dans une mer d’orchidées Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot, 7 juin 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

Au printemps, les prairies de la Réserve Naturelle Nationale du domaine de

Beauguillot se couvrent de milliers d’orchidées. Accompagné par un agent de la Réserve, observez ce spectacle éblouissant aux mille couleurs. Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l’inscription..

2023-06-07 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



In spring, the meadows of the National Nature Reserve of the domain of

Of Beauguillot are covered with thousands of orchids. Accompanied by an agent of the Reserve, observe this dazzling spectacle of a thousand colors. On reservation. Meeting point specified at registration.

En primavera, los prados de la Reserva Natural Nacional del Domaine de

Beauguillot se cubren de miles de orquídeas. Acompañado por un agente de la Reserva, observe este deslumbrante espectáculo de mil colores. Reserva obligatoria. Punto de encuentro especificado en la inscripción.

Im Frühling sind die Wiesen des Nationalen Naturschutzgebiets Domaine de

Beauguillot bedeckt sich mit Tausenden von Orchideen. Beobachten Sie in Begleitung eines Mitarbeiters des Naturschutzgebiets dieses blendende Schauspiel mit seinen tausend Farben. Eine Reservierung ist erforderlich. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

