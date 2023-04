Découverte du nouveau cheminement de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot, 19 mai 2023, Sainte-Marie-du-Mont.

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot vous invite à découvrir

en avant-première le nouveau cheminement qui traverse la partie Nord du site au travers d’une balade commentée de quelques kilomètres.Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l’inscription..

2023-05-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-19 . .

Réserve naturelle du Domaine de Beauguillot

Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie



The National Nature Reserve of the Domaine de Beauguillot invites you to discover the new path that crosses the northern part of the site through a guided walk

the new pathway that crosses the northern part of the site through a commented walk of a few kilometers. Meeting point specified at registration.

La Reserva Natural Nacional del Dominio de Beauguillot le invita a descubrir el nuevo sendero que atraviesa la parte norte del lugar

un avance del nuevo sendero que atraviesa la parte norte del paraje durante un paseo guiado de varios kilómetros. Punto de encuentro especificado en la inscripción.

Das Nationale Naturreservat Domaine de Beauguillot lädt Sie ein, die Gegend zu erkunden

den neuen Weg, der den nördlichen Teil des Naturschutzgebiets durchquert, auf einem kommentierten Spaziergang von einigen Kilometern Länge vorab zu erkunden. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung angegeben.

