2023-04-21 15:00:00 – 2023-04-21 Sainte-Marie-du-Mont

Manche Sainte-Marie-du-Mont . La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot vous invite à découvrir

en avant-première le nouveau cheminement qui traverse la partie Nord du site au travers

Sur réservation. Lieu de RDV précisé à l'inscription.

en avant-première le nouveau cheminement qui traverse la partie Nord du site au travers

accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30 https://parc-cotentin-bessin.fr/

