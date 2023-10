Théâtre – Un air de famille Sainte-Marie-des-Champs, 3 novembre 2023, Sainte-Marie-des-Champs.

Assistez à la pièce de théâtre « Un air de famille », la comédie burlesque et déjantée d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bracri, adaptée et mise en scène par Franck Lehman et la Compagnie des K-Barrés : chaque vendredi soir, les Ménard se retrouvent au « Père Tranquille ». Au cours du repas d’anniversaire de Yoyo, la famille lave son linge sale et lève le voile sur les secrets de chacun. Le dîner tourne au déballage et les masques vont tomber….

Attend « Un air de famille », the burlesque comedy by Agnès Jaoui and Jean-Pierre Bracri, adapted and directed by Franck Lehman and Compagnie des K-Barrés: every Friday evening, the Ménards gather at the « Père Tranquille ». During Yoyo?s birthday dinner, the family airs their dirty laundry and reveals everyone?s secrets. The dinner turns into an unpacking party, and the masks come off?

Asista a la obra « Un air de famille », una comedia bufa de Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bracri, adaptada y dirigida por Franck Lehman y la Compagnie des K-Barrés: todos los viernes por la noche, los Ménard se reúnen en el « Père Tranquille ». Durante la cena de cumpleaños de Yoyo, la familia airea sus trapos sucios y revela los secretos de cada uno. La cena se convierte en una fiesta de desembalaje y las máscaras salen a la luz..

Besuchen Sie das Theaterstück « Un air de famille », die verrückte burleske Komödie von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bracri, die von Franck Lehman und der Compagnie des K-Barrés adaptiert und inszeniert wurde: Jeden Freitagabend treffen sich die Ménards im « Père Tranquille ». Während des Geburtstagsessens von Yoyo wäscht die Familie ihre schmutzige Wäsche und lüftet die Geheimnisse jedes Einzelnen. Das Abendessen wird zu einer wahren Enthüllung und die Masken werden fallen?

