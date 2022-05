Sainte-Marie-des-Champs en musique Sainte-Marie-des-Champs, 11 juin 2022, Sainte-Marie-des-Champs.

2022-06-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-11 23:30:00 23:30:00

Sainte-Marie-des-Champs 76190 Sainte-Marie-des-Champs

Sainte-Marie-des-Champs fête la musique le temps d’une soirée, durant laquelle trois groupes se succèderont : So Country, les Caux’pains sur scène et Noisy Bridge. Un feu d’artifice clôturera l’événement.

Buvette et petite restauration sur place, tenue par le Comité des Fêtes Samaritain.

+33 2 35 56 62 28 https://www.saintemariedeschamps.fr/

