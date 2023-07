Vernissage Exposition & Concours d’Aquarelles SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan, 15 juillet 2023, Campan.

Campan,Hautes-Pyrénées

L’association « les Amis de Mme Campan » a le plaisir de vous convier au vernissage de son 25° concours d’aquarelles qui aura lieu le Samedi 15 Juillet à 18h00 à la salle des fêtes de Ste Marie de Campan.

Jean-Yves Celma, Président du conseil d’administration et tous les bénévoles seraient honorés de votre présence lors de la remise des prix du jury et à l’apéritif d’honneur..

SAINTE MARIE DE CAMPAN

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



The association « Les Amis de Mme Campan » is pleased to invite you to the vernissage of its 25th watercolor competition, which will take place on Saturday July 15 at 6:00 pm at the Salle des Fêtes in Ste Marie de Campan.

Jean-Yves Celma, Chairman of the Board of Directors, and all the volunteers would be honored to welcome you for the jury prize-giving ceremony and the aperitif d’honneur.

La asociación « Les Amis de Mme Campan » tiene el placer de invitarle al preestreno de su 25º concurso de acuarelas, que tendrá lugar el sábado 15 de julio a las 18.00 horas en la sala de fiestas de Ste Marie de Campan.

Jean-Yves Celma, Presidente del Consejo de Administración, y todos los voluntarios estarán encantados de contar con su presencia en la ceremonia de entrega de premios del jurado y en el aperitivo.

Der Verein « Les Amis de Mme Campan » freut sich, Sie zur Vernissage seines 25. Aquarellwettbewerbs einzuladen, die am Samstag, den 15. Juli um 18 Uhr im Festsaal von Ste Marie de Campan stattfinden wird.

Jean-Yves Celma, Vorsitzender des Verwaltungsrats, und alle Freiwilligen würden sich über Ihre Anwesenheit bei der Preisverleihung der Jury und beim Ehrenaperitif freuen.

