Mineral & Gem 2022 SPL Évènementiel en Val d’Argent, 23 juin 2022 09:00, Sainte-Marie-aux-Mines.

23 – 26 juin Sur place Pass Grand Public 2 jours : 15€ (samedi et dimanche) ; 10€ la journée ; journée tarif réduit : 6€ pour les – de 18 ans, étudiant, chômeur, pers. handicapée. Gratuit pour les enfants de – de 10 ans. https://www.sainte-marie-mineral.com, 03 89 73 53 52, info@sainte-marie-mineral.com

Les plus de 1000 exposants venus des quatre coins de la planète, ainsi que les experts et les passionnés se retrouveront du 23 au 26 juin 2022 à Ste-Marie-aux-Mines pour leur grande messe annuelle !

L’attente a été longue pour que le deuxième événement minéralogique mondial puisse retrouver son public pour sa 57ème édition, mais tout est prêt pour redonner vie aux rues de Sainte-Marie-aux-Mines !

Les plus de 1000 exposants venus des quatre coins de la planète, ainsi que les experts et les passionnés se retrouveront du jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022 à Sainte-Marie-aux-Mines pour leur grande messe annuelle sur près de 52 000 m2.

Mineral&Gem, la célèbre ‘Bourse Internationale aux Minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines’ rassemble à chaque édition plus de 30.000 visiteurs venus rencontrer plus de 1000 exposants issus de 52 pays et de tous les continents sur une surface de près de 52.000m². Ce succès lui a conféré sa position parmi les 3 grands événements mondiaux dans son domaine, où amateurs et professionnels peuvent admirer et acquérir minéraux, gemmes, fossiles, météorites, bijoux, joaillerie, perles, pierres précieuses et pierres fines.

La manifestation est organisée selon 4 grandes zones : – la zone ‘minéral’ – la zone ‘gemmes’ – le pôle ‘cristal & santé’ – le pôle ‘bijoux et joaillerie’.

Par ailleurs, sont programmées de nombreuses conférences et expositions de prestige durant l’événement, ainsi que des ateliers grand public.

Horaires d’ouverture :

Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h à 19h et Dimanche de 9h à 18h.

Les jeudis et vendredis, l’accès est réservé aux professionnels sur présentation d’un justificatif d’activité.

jeudi 23 juin – 09h00 à 18h00

vendredi 24 juin – 09h00 à 18h00

samedi 25 juin – 09h00 à 18h00

dimanche 26 juin – 09h00 à 18h00