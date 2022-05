Reconstitution Historique “1549 : La Ruée vers l’Argent” L’Aventure des Mines, 21 mai 2022 13:00, Sainte-Marie-aux-Mines.

21 et 22 mai Sur place Accès gratuit au village – Circuit souterrain : Adulte 14€ / Enfant (5-15 ans) 7€

Après le Moyen Âge, la Renaissance révèle de nouveaux savoir-faire techniques exceptionnels. Le temps d’un week-end, plongez dans un univers insolite, du temps des seigneurs de Ribeaupierre…

En 2022, notre reconstitution historique “1549 : La Ruée vers l’Argent” fait son grand retour !

Après le Moyen Âge, la Renaissance révèle de nouveaux savoir-faire techniques exceptionnels. Découvrez l’envers du décor : du mineur au menuisier en passant par le forgeron, la mine est un monde plein d’ingéniosité… et de soif de découvertes !

Le temps d’un week-end, plongez dans un univers insolite, du temps des seigneurs de Ribeaupierre…

Au village des mineurs, vous retrouverez :

– À la taverne : soupe du mineur, boissons et planchettes, sanglier à la braise le dimanche

– Les artisans : le menuisier, la céramiste, l’épicier, la bijoutière, la vannière…

– La maison des jeux pour petits et grands

– Le juge des mines : le serment minier auprès du juge et de son secrétaire avant le départ pour la mine

À la mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür :

– Le bûcheron et le charpentier

– La forge : fabrication de pointerolles, les outils des mineurs

– Le tri du minerai : concassage du minerai par les Shaideurs et tri par les Cloweresses

– L’accueil des mineurs : les outils, l’équipement, le salut du mineur et la prière à Ste Barbe

– Au cœur de la montagne : l’univers sonore des mineurs de la Renaissance, le Houttman et les mineurs, tireurs d’eau, abatteurs, manœuvres…

En pratique :

– Accueil au parking du Rauenthal : suivre le fléchage depuis la ville. Une petite balade illustrée en montagne vous mènera au « village des mineurs » niché en pleine forêt. Une fois arrivé, découverte du village et bienvenue à la taverne, au marché… Inscription pour la mine auprès du juge des mines, serment du mineur et départ par groupes pour la mine St-Louis-Eisenthür. Circuit souterrain d’une heure.

– Prévoir des vêtements de circonstance (pull, veste, chaussettes chaudes) et des chaussures de marche

– L’ASEPAM fournit pour le parcours dans la mine casque avec éclairage, bottes et ciré.

Bonne condition recommandée pour cette visite (marche sur un sentier de forêt, passages étroits dans la mine…)

L’Aventure des Mines 5 rue Kroeber Imlin 68160 Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

samedi 21 mai – 13h00 à 18h00

dimanche 22 mai – 10h00 à 17h30