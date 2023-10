Concert de Noël de la chorale du Lycée Sainte-Marie-aux-Mines, 17 décembre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Le concert de Noël de la Chorale du Lycée aura lieu le Dimanche 17 Décembre à 18h à l’église Sainte-Madeleine à Sainte-Marie-aux-Mines..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



The Lycée Chorale’s Christmas concert will take place on Sunday December 17 at 6pm at the Sainte-Madeleine church in Sainte-Marie-aux-Mines.

El concierto de Navidad del Coro del Liceo tendrá lugar el domingo 17 de diciembre a las 18:00 en la iglesia Sainte-Madeleine de Sainte-Marie-aux-Mines.

Das Weihnachtskonzert des Chorale du Lycée findet am Sonntag, den 17. Dezember um 18 Uhr in der Kirche Sainte-Madeleine in Sainte-Marie-aux-Mines statt.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du Val d’Argent