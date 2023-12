Cet évènement est passé Le calendrier de l’Avent du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Le calendrier de l’Avent du Val d’Argent : tel est le thème du Val d’Argent pour un Noël authentique ! Les restaurateurs, prestataires touristiques du Val d’Argent vous proposent une animation « Calendrier de l’Avent » tous les jours du 1er au 24 Décembre 2023 de 18h à 20h dans différents lieux du Val d’Argent. On pourra se retrouver autour d’un vin chaud ou autre, avec de la musique ou une ambiance festive, le temps de partager un moment convivial avec les voisins, les habitants, les touristes et tous ceux qui le souhaitent ! Restez connectés sur notre page Facebook Tourisme Val d’Argent pour savoir où retrouver les animations proposées en temps réel. Retrouvez ci-dessous la liste des différents lieux où se dérouleront des animations dans le cadre du calendrier de l’Avent du Val d’Argent ! – Mercredi 20 Décembre : association de pêche, étang du Rauenthal à Sainte-Marie-aux-Mines. – Jeudi 21 Décembre : Auberge du Petit Haut, 56 Petit Haut, à Sainte-Marie-aux-Mines. – Vendredi 22 Décembre : Bar Le Foch 7 place Foch à Sainte-Marie-aux-Mines. – Samedi 23 Décembre : Bar Le Bœuf Rouge, 44 rue Reber à Sainte-Marie-aux-Mines. – Dimanche 24 Décembre : la paroisse protestante avec l’hostellerie des Bagenelles sur le parvis de l’église des Chaînes à Sainte-Marie-aux-Mines. EUR. Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est

