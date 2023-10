Concours de décorations : les Nounours et les Lutins se mettent en scène Sainte-Marie-aux-Mines, 24 novembre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Les Nounours et Lutins se mettent en scène jusqu’au 1er Janvier 2024 grâce au concours de décorations de Noël du Val d’Argent.

A travers une balade, venez admirer les décorations qui orneront nos villages !.

2023-11-24 fin : 2024-01-01

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



The teddy bears and goblins are on stage until January 1, 2024, thanks to the Val d’Argent Christmas decorations competition.

Come and admire the decorations that will adorn our villages!

Los osos de peluche y los duendes estarán expuestos hasta el 1 de enero de 2024 gracias al concurso de decoración navideña de Val d’Argent.

¡Venga a admirar los adornos que adornarán nuestros pueblos!

Bis zum 1. Januar 2024 setzen sich die Teddys und Wichtel dank des Weihnachtsdekorationswettbewerbs des Val d’Argent in Szene.

Auf einem Spaziergang können Sie die Dekorationen bewundern, die unsere Dörfer schmücken werden!

Mise à jour le 2023-10-16