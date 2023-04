28ème Carrefour Européen du Patchwork et arts textiles. 5 rue Kroeber Imlin, 14 septembre 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Rendez-vous du 14 au 17 Septembre 2023 pour l’événement textile incontournable en Europe et dans le monde avec une exposition de plus de 1000 œuvres textiles, un espace commercial, des cours, des conférences….

2023-09-14 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

5 rue Kroeber Imlin

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



See you from September 14 to 17, 2023 for the unmissable textile event in Europe and in the world with an exhibition of more than 1000 textile works, a commercial space, courses, conferences…

Nos vemos del 14 al 17 de septiembre de 2023 en el evento textil más importante de Europa y del mundo con una exposición de más de 1000 obras textiles, un espacio comercial, cursos, conferencias…

Wir sehen uns vom 14. bis 17. September 2023 zum wichtigsten Textilereignis in Europa und der Welt mit einer Ausstellung von mehr als 1000 Textilwerken, einem Handelsbereich, Kursen, Konferenzen…

