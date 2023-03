Journée internationale la forêt Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: 68160

Sainte-Marie-aux-Mines

Journée internationale la forêt, 25 mars 2023, Sainte-Marie-aux-Mines . Journée internationale la forêt EUR Sainte-Marie-aux-Mines 68160

2023-03-25 – 2023-03-25 Sainte-Marie-aux-Mines

68160 . EUR La Journée internationale de la forêt sera organisée le Samedi 25 Mars 2023 au Col des Bagenelles. Une randonnée sera proposée pour l’occasion et un repas se tiendra au Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines sur réservation préalable. +33 3 89 58 33 60 Sainte-Marie-aux-Mines

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: 68160, Sainte-Marie-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Marie-aux-Mines Adresse Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Ville Sainte-Marie-aux-Mines Departement 68160 Tarif EUR Lieu Ville Sainte-Marie-aux-Mines

Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie-aux-mines /

Journée internationale la forêt 2023-03-25 was last modified: by Journée internationale la forêt Sainte-Marie-aux-Mines 25 mars 2023 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines, 68160

Sainte-Marie-aux-Mines 68160