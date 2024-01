Balade commentée « Sur les pas des Amish » Sainte-Marie-aux-Mines, mercredi 10 juillet 2024.

Balade commentée « Sur les pas des Amish » Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 14:00:00

fin : 2024-07-31 17:00:00

Le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous propose une balade « sur les pas des Amish » le Mercredi 10-17-24 et 31 Juillet ; Mercredi 7-14 et 21 Août 2024.

RDV à 14H devant l’Office du tourisme du Val d’Argent – Place du Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.

Durée 3h environ.

Parcours de 6 km environ, 250 mètres de dénivelé.

Connu pour son mode de vie austère aux Etats-Unis, le mouvement amish trouve ses origines à Sainte-Marie-aux-Mines. Cette communauté religieuse fut créée ici en 1693 par le patriarche Jacob Amann, en réaction au relâchement des mœurs de la communauté anabaptiste locale. Cette randonnée, qui mêle parcours urbain et jolis points de vue paysagers, sera ponctuée de haltes bienvenues pour découvrir la diversité du paysage local et l’histoire de la communauté amish du Val d’Argent.

Gratuit.

Sur réservation à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou tourisme@valdargent.com

0 EUR.

Place du Prensureux

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est tourisme@valdargent.com



L’événement Balade commentée « Sur les pas des Amish » Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2024-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent