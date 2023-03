[Stage de clown] avec Franck Dinet, 1 avril 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer.

[Stage de clown] avec Franck Dinet

Salle Sylvain Halfon Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 17:00:00

Sainte-Marguerite-sur-Mer

Seine-Maritime

Sainte-Marguerite-sur-Mer .

•Stage d’initiation clown

ce stage sera mené par Franck Dinet à la fois clown, metteur en scène, fondateur et directeur du Samovar : à la fois théâtre et école dédié à l’art clownesque situé à Bagnolet (93). Le Samovar dispose également d’un chapiteau implanté à Varengeville-sur-Mer.

•Public concerné

Débutants mais aussi ouvert aux niveaux intermédiaires

•Objectifs

Il s’agira de retrouver une liberté perdue… sans doute celle de l’enfance où jouer n’était pas encore un problème. la découverte de ce nez rouge et de la métamorphose qu’il provoque

•Contenu du stage

Aller à la recherche de la grande simplicité. S’amuser à laisser entrevoir les tics et les tocs que l’on s’épuise à dissimuler, se surprendre à décaler sa silhouette pour se décaler de notre image quotidienne. Tout redécouvrir pour la première fois

Nous chaufferons le physique et l’imaginaire en improvisant. Nous ouvrirons le regard pour que l’autre s’y perde. Nous pleurerons un peu et rirons beaucoup… Normalement…

Merci d’apporter un lot de vêtements pour vous et pour les autres : Jupes, pantalons, chemises, vestes, robes de chambre, chaussures, chapeaux. Trop sérieux, démodés, très branchés, que jamais vous n’auriez imaginé un jour porter. Pour les clowns super professionnels votre costumes et vos accessoires. Et des chaussures de marche et une lampe de poche

•Tarifs

Tarif plein : 156€ + 8€ d’adhésion à l’association La Marakana

Tarif réduit : 132,60€ + 8€ d’adhésion à l’association La Marakana : résidents de Sainte-Marguerite-sur-Mer & de Varengeville-sur-Mer et aux adhérent.e.s de l’association La Marakana

Règlement sur place

+33 1 43 60 98 08

Sainte-Marguerite-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-11 par