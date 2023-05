[Sortie nature] Découverte ornithologique des landes RDV Parking du phare d’Ailly, 21 octobre 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Equipés de jumelles, venez observer et découvrir les oiseaux des landes du Cap d’Ailly… entre falaises, boisement et zones humides.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur https://www.seinemaritime.fr/ens

Informations (sauf week-end) : Tél. 02 32 81 68 70 ou enslittoral@seinemaritime.fr.

2023-10-21 à 09:30:00

RDV Parking du phare d’Ailly

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Equipped with binoculars, come to observe and discover the birds of the moors of the Cap d’Ailly… between cliffs, woodland and wetlands.

RESERVATION REQUIRED on https://www.seinemaritime.fr/ens

Information (except weekends): Tel. 02 32 81 68 70 or enslittoral@seinemaritime.fr

Equipado con prismáticos, venga a observar y descubrir las aves de los páramos de Cap d’Ailly… entre acantilados, bosques y humedales.

RESERVA OBLIGATORIA en https://www.seinemaritime.fr/ens

Información (excepto fines de semana): Tel. 02 32 81 68 70 o enslittoral@seinemaritime.fr

Ausgestattet mit einem Fernglas können Sie die Vögel der Heidelandschaft von Cap d’Ailly beobachten und entdecken… zwischen Klippen, Wäldern und Feuchtgebieten.

OBLIGATORISCHE RESERVIERUNG unter https://www.seinemaritime.fr/ens

Informationen (außer am Wochenende) : Tel. 02 32 81 68 70 oder enslittoral@seinemaritime.fr

Mise à jour le 2023-04-28 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité