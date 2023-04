[Sortie Nature] Paysages de Sainte-Marguerite RDV parking de l’église, 27 mai 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Partez à la rencontre de Sainte Marguerite sur Mer et découvrez de manière ludique les trésors naturels de la commune et sa grande diversité de paysages.

2023-05-27 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

RDV parking de l’église

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Go and meet Sainte Marguerite sur Mer and discover in a playful way the natural treasures of the town and its great diversity of landscapes ?

Salga a descubrir Sainte Marguerite sur Mer y disfrute de los tesoros naturales de la ciudad y de su gran variedad de paisajes ?

Machen Sie sich auf den Weg nach Sainte Marguerite sur Mer und entdecken Sie auf spielerische Weise die natürlichen Schätze der Gemeinde und ihre große landschaftliche Vielfalt?

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité