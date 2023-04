[Sortie Nature] Les mares du Cap d’Ailly RDV Parking du phare de l’Ailly, 7 mai 2023, Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Visitez un site unique en Haute-Normandie : le Cap d’Ailly. Quelques mares abritent de discrets Dragons mais également de fascinantes Demoiselles. A découvrir !.

2023-05-07 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 . .

RDV Parking du phare de l’Ailly

Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



Visit a unique site in Haute-Normandie: the Cap d’Ailly. Some ponds shelter discreet Dragons but also fascinating Damsels. To be discovered !

Visite un lugar único en Alta Normandía: el Cap d’Ailly. Algunos estanques albergan discretos dragones, pero también fascinantes caballitos del diablo. ¡Por descubrir!

Besuchen Sie einen Ort, der in der Haute-Normandie einzigartig ist: das Cap d’Ailly. Einige Tümpel beherbergen unauffällige Drachen, aber auch faszinierende Demoiselles. Entdecken Sie sie!

Mise à jour le 2023-04-10 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité