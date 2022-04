Rire En Vosges Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite

Vosges

Rire En Vosges Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100, 20 mai 2022 20:00, Sainte-Marguerite. 20 et 21 mai Sur place Vendredi 20 mai 18€

Samedi 21 mai 22€

PASS 2 soirées 36€

– 18 ans 10€ / soirée https://www.billetweb.fr/3eme-festival-rire-en-vosges2, http://cimes.argentees.over-blog.com/, 06.81.33.45.23. A travers ce projet culturel et humoristique, le « Spectacle Vivant Rural » retrouvera ses lettres de noblesse.

Ce festival accueillera 8 Humoristes, sélectionnés sur différents festivals de France, 3 ème Festival d’Humour de Rire En Vosges Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 317, Chemin du Pré Navez 88100 Sainte-Marguerite Vosges vendredi 20 mai – 20h00 à 23h55

samedi 21 mai – 20h00 à 23h55

Détails Heure : 20:00 - 23:55 Catégories d’évènement: Sainte-Marguerite, Vosges Autres Lieu Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 Adresse 317, Chemin du Pré Navez Ville Sainte-Marguerite Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite Departement Vosges

Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marguerite/

Rire En Vosges Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 2022-05-20 was last modified: by Rire En Vosges Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 20 mai 2022 20:00 Sainte-Marguerite Salle des Fêtes de Ste MARGUERITE 88100 Sainte-Marguerite

Sainte-Marguerite Vosges