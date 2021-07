Sainte Manu : La face cachée de l’oeuvre de Rino et Cofee à l’ancienne manufacture des tabacs de Riom. La puce à l’oreille, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Riom.

Sainte Manu : La face cachée de l’oeuvre de Rino et Cofee à l’ancienne manufacture des tabacs de Riom.

La puce à l’oreille, le samedi 18 septembre à 18:00

Cette oeuvre est vouée à disparaître fin 2021 et ce temps de rencontre a été imaginé pour participer au travail de mémoire de cette aventure artistique. Au programme : la rencontre avec les deux créateurs, un partage d’expérience, une découverte de photographies inédites à travers une mini-exposition et vidéos et l’ouverture officielle des souscriptions du livre d’art : La Sainte-Manu. Investie depuis 2017, l’ancienne Manu est devenue La Sainte-Manu un temple du graffiti, laissant derrière elle son passé industriel et celui de lieu désaffecté et squatté, au profit d’un investissement plastique et graphique original. La Sainte-Manu compte plus de 15 000 m² de fresques réalisées par ce binôme et par des artistes venus de la France entière. Cette oeuvre éphémère a vu le jour sans subvention ni aides financières mais a su impliquer des structures artistiques diverses : vidéo, musique, danse, photographie…

sur inscription

À l’occasion de la Street Week, La Puce a L’Oreille vous propose de découvrir la face cachée de la création des graffeurs Rino et Cofee

La puce à l’oreille 16 rue du Général Chapsal 63300 Riom Riom Puy-de-Dôme



