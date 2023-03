ATELIER DE SCULPTEUR – DU DECOR A LA STATUE Sainte luce sur loire Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Luce-sur-Loire

ATELIER DE SCULPTEUR – DU DECOR A LA STATUE Sainte luce sur loire, 1 avril 2023, Sainte-Luce-sur-Loire. ATELIER DE SCULPTEUR – DU DECOR A LA STATUE 1 et 2 avril Sainte luce sur loire Entré à 14 ans dans un atelier de sculpteur, je découvre les innombrables possibilités d’expression qu’offre la sculpture. Durant tout mon parcours, j’ai cherché à les explorer en fréquentant les Beaux-Arts de Nantes, en travaillant dans différents ateliers et dans mes recherches personnelles.

J’ai d’ailluers obtenu le titre de « Meilleur Ouvrier de France ».

Je réalise mes créations et commandes dans des matières différentes : marbre, calcaire, bois, terre, bronze, matériaux nouveaux.

J’aime les sujets qui parlent des gens, de la nature, de la vie d’hier et d’aujourd’hui. Pendant les JEMA, je souhaite vous faire découvrir mon activité en vous proposant : Des d émonstrations de sculptures sur bois

Une présentation de l’atelier de sculpture sur pierre

Une exposition de sculptures diverses et notamment des sculptures contemporaines. Sainte luce sur loire 23 route de Thouaré Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « jm.sorin@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240258104 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 meilleur ouvrier de France sculpture Atelier Sorin

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Sainte-Luce-sur-Loire Autres Lieu Sainte luce sur loire Adresse 23 route de Thouaré Ville Sainte-Luce-sur-Loire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Sainte luce sur loire Sainte-Luce-sur-Loire

Sainte luce sur loire Sainte-Luce-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-luce-sur-loire/

ATELIER DE SCULPTEUR – DU DECOR A LA STATUE Sainte luce sur loire 2023-04-01 was last modified: by ATELIER DE SCULPTEUR – DU DECOR A LA STATUE Sainte luce sur loire Sainte luce sur loire 1 avril 2023 Sainte luce sur loire Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Sainte-Luce-sur-Loire Loire-Atlantique