La biodiversité des bords de Loire – Sortie sur L’île Clémentine Sainte-Luce-sur-Loire, samedi 2 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-02 10:00 – 12:15

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 8 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Prêt d’une paire de jumelles par participant.

Vous connaissez l’île Clémentine ? En bord de Loire, les prairies humides ont bien des secrets à vous dévoiler… Entre pontes de grenouilles, plantes de milieux humides et oiseaux, rencontrez la biodiversité. Tout public, à partir de 8 ans Distance de marche : 2,5 km Durée : 2h15 Balade proposée par « Entourée par la nature »

Sainte-Luce-sur-Loire 44980