Cinémas art et essai 16 Rue Nationale, 26 avril 2023, Sainte-Livrade-sur-Lot.

Double programme :

– 18h30 – DALVA : Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel…

– 20h45 – About Kim Sohee : Pour son stage de fin d’étude, Kim Sohee intègre Korea Telecom. En quelques mois son moral décline….

16 Rue Nationale Cinéma Utopie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Double bill:

– 6:30 PM – DALVA: Dalva is 12 years old but dresses, wears makeup and lives as a woman. One evening, she is abruptly removed from her father’s home…

– 8:45pm – About Kim Sohee : Kim Sohee joins Korea Telecom for her graduation internship. In a few months, her morale declines…

Programa doble:

– 18h30 – DALVA: Dalva tiene 12 años pero se viste, se maquilla y vive como una mujer. Una noche, la sacan bruscamente de casa de su padre…

– 20:45 – A propósito de Kim Sohee : Kim Sohee entra en Korea Telecom para hacer unas prácticas de fin de carrera. En pocos meses, su moral decae…

Doppeltes Programm :

– 18.30 Uhr – DALVA: Dalva ist 12 Jahre alt, aber sie kleidet, schminkt und lebt sich wie eine Frau. Eines Abends wird sie plötzlich aus dem Haus ihres Vaters entfernt….

– 20.45 Uhr – About Kim Sohee: Für ihr Abschlusspraktikum geht Kim Sohee zu Korea Telecom. Innerhalb weniger Monate sinkt ihre Moral…

