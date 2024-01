Dormir : Rêver peut-être Place du 8 Mai 1945 Sainte-Livrade-sur-Lot, mercredi 24 janvier 2024.

Dormir : Rêver peut-être Place du 8 Mai 1945 Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 10:00:00

fin : 2024-01-24 11:30:00

Le rêve nous fait entrer dans un monde nouveau. L’ailleurs peut rejoindre l’ici, le passé et l’avenir peuvent coïncider avec le présent et l’imaginaire s’enlacer au réel. De l’ombre à la lumière… et si on s’initiait au light painting pour créer ensemble un univers onirique?

À partir de 5 ans.

Le rêve nous fait entrer dans un monde nouveau. L’ailleurs peut rejoindre l’ici, le passé et l’avenir peuvent coïncider avec le présent et l’imaginaire s’enlacer au réel. De l’ombre à la lumière… et si on s’initiait au light painting pour créer ensemble un univers onirique?

À partir de 5 ans.

EUR.

Place du 8 Mai 1945 Micro-Folie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine microfolie@ville-ste-livrade47.fr



L’événement Dormir : Rêver peut-être Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2024-01-15 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47