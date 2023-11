Marché de Noël Sainte-Juliette-sur-Viaur, 2 décembre 2023, Sainte-Juliette-sur-Viaur.

Sainte-Juliette-sur-Viaur,Aveyron

Ambiance chaleureuse en attendant Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Sainte-Juliette-sur-Viaur 12120 Aveyron Occitanie



A warm atmosphere in the run-up to Christmas

Un ambiente cálido en vísperas de Navidad

Warme Atmosphäre in Erwartung von Weihnachten

Mise à jour le 2023-11-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI