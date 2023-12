Camp US Sainte-Honorine-des-Pertes Aure sur Mer, 1 juin 2024, Aure sur Mer.

Aure sur Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Camp US avec une trentaine de véhicules ( voire plus) et une quarantaine d’exposants en uniforme.

Exposition gratuite de photos anciennes (Port en Bessin-Ste Honorine des pertes et alentours) du 02 au 04 juin

Projection d’un film thème WW2 le 06 juin à 23h00 ( tarif à définir et Bénéfices reversés à la SNSM)

Restauration sur place ( food-trucks)

Terrain balisé et parking gratuit ( Bikers – VL max 3.5T ).

Sainte-Honorine-des-Pertes Salle socio-culturelle et terrain

Aure sur Mer 14520 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha