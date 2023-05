FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE FRANCE « L’HISTOIRE S’EMMÊLE » Les Prés de la Smagne, 5 août 2023, Sainte-Hermine.

Le Festival de l’Histoire de France aura pour thème l’invasion Viking : reconstitutions historiques, marché d’exposants, jeux, enquêtes, ateliers, saynètes, restauration, spectacle de nuit. L’accès aux animations en journée est gratuit..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 23:00:00. .

Les Prés de la Smagne

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire



The French History Festival will have for theme the Viking invasion: historical reenactments, exhibitors’ market, games, investigations, workshops, sketches, catering, night show. The access to the animations during the day is free.

El tema de la Fiesta de la Historia Francesa será la invasión vikinga: recreaciones históricas, mercado de expositores, juegos, investigaciones, talleres, sketches, catering, espectáculo nocturno. El acceso a las actividades diurnas es gratuito.

Das Festival de l’Histoire de France hat die Wikingerinvasion zum Thema: historische Rekonstruktionen, Ausstellermarkt, Spiele, Umfragen, Workshops, Sketche, Essen und Trinken, Nachtvorstellung. Der Zugang zu den Veranstaltungen am Tag ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-10 par Vendée Expansion