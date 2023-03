FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – DIVINE HYMNS Sainte-Hermine Catégories d’Évènement: Sainte-Hermine

Vendée

FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – DIVINE HYMNS, 29 avril 2023, Sainte-Hermine . FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – DIVINE HYMNS Église Sainte-Hermine Vendée

2023-04-29 – 2023-04-29 Sainte-Hermine

Vendée . Direction musicale : William Christie Solistes : Natasha Schnur, soprano ; Rebecca Leggett, mezzo-soprano ; Paul Agnew et Hugo Hymas, ténors ; Edward Grint, basse Un concert à la tonalité intimiste et émouvante, qui met en résonnance Henry Purcell avec ses contemporains Pelham Humfrey, John Blow et William Croft et où la voix soliste laisse entendre l’humilité de l’homme déchu, la détresse du pécheur seul face à Dieu ou encore la dévotion fervente d’un cœur pur. Placement libre assis / Durée : 72 minutes (sans entracte) Festival de Printemps des Arts Florissants, concert pour explorer la musique baroque sacrée avec les artistes des Arts Florissants, dans le cadre exceptionnel des Eglises du Sud-Vendée. Sainte-Hermine

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Hermine, Vendée Autres Lieu Sainte-Hermine Adresse Église Sainte-Hermine Vendée Ville Sainte-Hermine Departement Vendée Tarif Lieu Ville Sainte-Hermine

Sainte-Hermine Sainte-Hermine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-hermine /

FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – DIVINE HYMNS 2023-04-29 was last modified: by FESTIVAL DE PRINTEMPS, CONCERT – DIVINE HYMNS Sainte-Hermine 29 avril 2023 Église Sainte-Hermine Vendée Sainte-Hermine Vendée

Sainte-Hermine Vendée