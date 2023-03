VISITE DE L’ENTREPRISE INTERPLUME Sainte-Hermine Catégories d’Évènement: Sainte-Hermine

Vendée . Récupérer les plumes de canard de l’industrie agro-alimentaire pour les valoriser… et leur donner une seconde vie ! Voici l’idée de l’entreprise Interplume basée à Sainte-Hermine. L’entreprise vous ouvre ses portes pour vous présenter son processus qui permet d’optimiser les flux (eau, énergie…). La centrale de méthanisation et la station d’épuration complètent sa démarche. Parking sur place Accès PMR possible Sainte-Hermine

