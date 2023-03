Jardin de la Petite Coudraie Sainte-Hermine Sainte-Hermine Catégories d’Évènement: Sainte-Hermine

Jardin de la Petite Coudraie Sainte-Hermine, 3 juin 2023, Sainte-Hermine. Jardin de la Petite Coudraie 3 et 4 juin Sainte-Hermine + 16 ans 3€ Sainte-Hermine La Petite Coudraie Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire 0251305302 Autour d’un logis vendéen du 17è siècle, une succession de cours fleuries conduit au bord de la rivière où trone un grand platane oriental. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 © Alain Durante

