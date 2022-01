Sainte Geneviève, patronne de Paris Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sainte Geneviève, patronne de Paris Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, 3 janvier 2020, Paris. Sainte Geneviève, patronne de Paris

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le vendredi 3 janvier 2020 à 10:30

Prévoir une heure. Libre participation aux frais. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent devant la basilique du Sacré-Coeur, à l’extérieur, avant le passage de contrôle, pour visiter la très belle scénographie mise en place pour le Jubilé. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 35 rue Chevallier-de-la-Barre, 75018 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-01-03T10:30:00 2020-01-03T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Adresse 35 rue Chevallier-de-la-Barre, 75018 Paris Ville Paris lieuville Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Departement Paris

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sainte Geneviève, patronne de Paris Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 2020-01-03 was last modified: by Sainte Geneviève, patronne de Paris Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 3 janvier 2020 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Paris

Paris Paris