Paris Salles paroissiales St Thomas d'Aquin Paris « Sainte Geneviève, mystère de la charité – entre histoire et légende » Salles paroissiales St Thomas d’Aquin Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Sainte Geneviève, mystère de la charité – entre histoire et légende » Salles paroissiales St Thomas d’Aquin, 7 octobre 2021, Paris. « Sainte Geneviève, mystère de la charité – entre histoire et légende »

Salles paroissiales St Thomas d’Aquin, le jeudi 7 octobre à 19:30

Salle paroissiale du 3, place St Thomas d’Aquin par le Père Jean-Jacques Launay, historien Salles paroissiales St Thomas d’Aquin 3, place St Thomas d’Aquin – 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T19:30:00 2021-10-07T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salles paroissiales St Thomas d'Aquin Adresse 3, place St Thomas d'Aquin - 75007 Paris Ville Paris lieuville Salles paroissiales St Thomas d'Aquin Paris