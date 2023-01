Sainte Geneviève : histoire et mémoire Institut de France (salle des Séances) Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 20 janvier 2023

de 18h00 à 20h00

. gratuit Inscription indispensable avant le 15 janvier par mail : publications@aibl.fr L’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le Collège des Bernardins, Sorbonne-Université, la Bibliothèque Sainte-Geneviève et le Comité d’histoire de la Ville de Paris proposent une présentation de l’ouvrage Sainte Geneviève : histoire et mémoire. En novembre 2021, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le Collège des Bernardins, Sorbonne-Université, la Bibliothèque Sainte-Geneviève et le Comité d’histoire de la Ville de Paris, organisait le colloque « Sainte Geneviève. Histoire et mémoire. Les actes de ce colloque sont repris dans l’ouvrage récemment publié par N. Bériou, M-C. Isaïa, M. Sot et N. Grimal qui sera présenté ce vendredi 20 janvier par Bruno Dumézil (professeur, Sorbonne Université), Nicole Lemaître et Philippe Boutry (professeurs émérites, Paris I-Panthéon-Sorbonne). Ce colloque a bâti, grâce au grand renouvellement des recherches depuis 1983 consacré à la tradition des Vies latines de Geneviève en leurs différentes versions, une histoire longue de Geneviève qui, du Ve au XXe siècle, a exploré des champs de recherche renouvelés : Geneviève, Nanterre et Paris, dans l’empire romain de l’Antiquité tardive : enjeux spatiaux, sociaux et pastoraux d’une christianisation de masse ; circulations des biens et des personnes entre Orient et Occident. Geneviève dans la religion vécue des Parisiens entre Moyen Âge et Temps modernes : culte liturgique et pratiques de dévotion quotidiennes ou extraordinaires ; l’abbaye Sainte-Geneviève, pôle religieux et intellectuel dans le Paris des écoles. Geneviève et la laïcisation du politique à l’époque contemporaine : des destructions révolutionnaires à l’édification du Panthéon, comment assumer l’héritage de Geneviève, et au prix de quelles redéfinitions de sa figure ? Institut de France (salle des Séances) 23 quai de Conti 75006 Paris Contact : https://aibl.fr/

© diocèse de Nanterre Geneviève offre Paris au Christ. Mosaïque du parvis de la cathédrale Saint-Maurice-Sainte-Geneviève de Nanterre (2017)

